Detenuti istruttori di base: sabato 20 gennaio, consegna degli attestati

C'è luce dopo il carcere. C'è una possibilità d'inserimento che tanti detenuti reclusi nella casa circondariale di Fuorni hanno accolto con fiducia, partecipando al primo corso per istruttore di base. Sabato 20 gennaio, alla presenza del Questore Pasquale Errico, si terrà la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione al corso di formazione. Il primo step del progetto è giunto al termine. Si chiama “Corpus sanum ad mentem sanam. Rieducazione e reinserimento sociale attraverso lo sport” ed è proposto per il sesto anno. Lo scopo è agevolare i detenuti coinvolti nel reinserimento sociale al termine della pena. Il corso gratuito è stato strutturato in otto lezioni.