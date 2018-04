Detenuto muore nel carcere di Salerno: aperta un'inchiesta

Un detenuto cinquantenne di Angri, A.B le sue iniziali, è deceduto improvvisamente all’interno del carcere di Salerno.

L'inchiesta

Ieri l’uomo, che si trovava dietro le sbarre perché accusato di rapina ed altri reati, è stato colto da un malore. E così è stato trasportato all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, dov’è stato sottoposto agli esami diagnostici di controllo. Successivamente, però, era stato riportato in cella, dove però, la scorsa notte, è deceduto. Su quanto accaduto indagano i carabinieri che hanno sequestrato la sua cartella clinica per accertare le reali cause del decesso.