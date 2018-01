Devastazione e saccheggio: nei guai la gang dell'Agro, 9 giovanissimi nei guai

Nove persone nei guai per devastazione e saccheggio: è in corso, dalle prime ore della mattinata, l'esecuzione di un’ordinanza applicativa della custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip presso il Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

I militari della Compagnia dei Carabinieri di Salerno, in collaborazione con il personale della Squadra Mobile della Questura e del Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria della Guardia di Finanza, sono entrati in azione a San Marzano sul Sarno e Pagani. I 9 indagati, componenti di una gang di giovani appena maggiorenni, sono accusati in concorso del reato di devastazione e saccheggio.



Seguiranno aggiornamenti