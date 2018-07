Scomparso da due giorni: il caso di Giovanni Di Luccio su "Chi l'ha visto?"

Del suo caso se ne è parlato anche su Rai Tre a ”Chi l’ha visto?”: è scomparso da 3 giorni, Giovanni Di Luccio, 54 anni, che vive in località San Pietro, nei dintorni di Scafati, con la sorella. Il 2 luglio intorno alle 17 è uscito per una passeggiata e di lui si sono perse le tracce.

La scomparsa

Intorno alle 18:30 era stato visto nel bar: da quel momento, nessuna sua notizia. Non ha con sé il telefono né i documenti. Abitualmente porta anelli molto vistosi. Secondo i familiari potrebbe essersi diretto a Napoli nella zona della Stazione Centrale. L'uomo necessita di farmaci per la sua terapia quotidiana. Al momento della scomparsa indossava una maglietta rossa, un paio di jeans, scarpe da ginnastica nere con suola bianca. Ricerche serrate per individuarlo.