Luigi Di Maio torna con la fidanzata Virginia a Palinuro

Dopo il primo incontro con il leader del Pd Nicola Zingaretti, nel pieno della crisi di governo e con le nuove consultazioni al Quirinale alle porte (si terranno martedì prossimo), il capo politico del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio ha deciso di concedersi qualche ora di relax insieme alla fidanzata Virginia.

La curiosità

E così anche questo weekend, come lo scorso, è tornato nel Cilento e, precisamente, sulla spiaggia della Marinella a Palinuro. Una location che è entrata nel cuore del vice premier uscente che, in serata, potrebbe partecipare ad una iniziativa organizzata nel centro cilentano. E chissà che, proprio dalla nota località turistica, Di Maio non riesca a fare mente locale per riuscire a trovare la quadra con gli (ex?) avversari del Pd.