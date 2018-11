Dichiarano il falso sulle vaccinazioni del figlio: genitori indagati a Salerno

Una coppia di genitori salernitani è stata denunciata per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico.

Il caso

Padre e madre di un bambino, che frequenta uno degli asili del capoluogo, avrebbero scritto il falso - riporta Il Mattino - dichiarando, nel documento prodotto dalla scuola, che il loro figlio era in regola con gli obblighi di vaccinazione. Ma, in realtà, non era vero. Di qui la denuncia e l’indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Salerno. I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra settembre 2017 ed aprile 2018. A far scattare l’indagine i controlli svolti dai carabinieri del Nas nelle scuole elementari e negli asili per verificare le autocertificazioni presentate dai genitori degli alunni che, successivamente, sono state comparate con i documenti in possesso dell’Asl. E, in questo caso, sarebbe stata trovata una lettera, spedita proprio dagli uffici sanitari di via Nizza, che invitava padre e madre del piccolo a mettersi in regola con i vaccini. I due genitori, comunque, sono pronti a difendersi e a far valere la loro posizione tramite l’avvocato d’ufficio Giovanni Fava.