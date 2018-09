"Dichiarazione di Paestum": firma di un documento unitario per un distretto culturale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

«Con la “Dichiarazione di Paestum” tracceremo le linee guida per dare vita nella nostra magica terra al più importante distretto culturale turistico del Mezzogiorno d’Italia e del Mediterraneo». L’assessore alla Cultura del Comune di Capaccio Paestum preannuncia la firma del documento strategico, “Dichiarazione di Paestum”, che sarà redatto e sottoscritto al termine della due giorni di incontri e di tavoli di lavoro, 14 e 15 settembre, in programma a Capaccio Paestum, in collaborazione con la Regione Campania, la Fondazione Giambattista Vico – Istituto di Alta Cultura, l’Associazione “Club Giuristi dell’Ambiente”.

Nei due giorni, che si svolgeranno presso il Museo Archeologico di Paestum, saranno impegnati i più importanti giuristi e studiosi delle dinamiche relative alla cultura Classica e ai distretti culturali turistici e dei siti UNESCO.

«L’istituzionalizzazione di un distretto culturale, che vedrà Capaccio Paestum capofila, consentirà di mettere in campo delle strategie in grado di generare degli effetti duraturi nella rigenerazione di più filiere, per l’appunto da quello culturale a quello ambientale, passando per il turismo dell’accoglienza e dell’enogastronomia» aggiunge l’assessore alla Cultura, Claudio Aprea.

Da Paestum, quindi, partirà anche un appello all'UNESCO per iniziare una campagna di sensibilizzazione sulla cultura Classica, un altro grande patrimonio in dispersione.

«La cultura Classica – conclude Aprea – deve essere intesa come un’occasione di sviluppo per tutto il territorio con un percorso trasversale dalla costa all’entroterra che, solamente attraverso modalità innovative e creative, potrà consentirci di uscire dal limbo del proclamato e produrre valore».

PROGRAMMA:

VENERDI’ 14 SETTEMBRE, MUSEO ARCHEOLOGICO, PAESTUM

ORE 15.30 - WORKSHOP SUI DISTRETTI CULTURALI, SVILUPPO TERRITORIALE E MODELLI GESTIONALI.

INTRODUCONO: FRANCO PALUMBO, SINDACO DI CAPACCIO PAESTUM, CORRADO MATERA, ASSESSORE AL TURISMO DELLA REGIONE CAMPANIA;

COORDINANO I LAVORI: CLAUDIO APREA, GIOVANNI CORDINI, GABRIELLA DE GIORGI, VINCENZO PEPE, FILIPPO SALVIA

ORE 18.00 - TAVOLO DI LAVORO TRA UNIVERSITA', ORDINI PROFESSIONALI, ASSOCIAZIONI, IMPRESE, PUBBLICI AMMINISTRATORI

SABATO 15 SETTEMBRE, MUSEO ARCHEOLOGICO, PAESTUM

CONVEGNO: AMBIENTE E TERRITORIO. IL MANIFESTO SULLA CULTURA CLASSICA E I DISTRETTI CULTURALI: LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEI TERRITORI, LE PROPOSTE UNESCO.

ORE 9.30 - SALUTO DELLE AUTORITA'

10.00 - INTRODUZIONE: DR LUCIO MINERVINI

10.15 I DISTRETTI CULTURALI: PERCORSO DI RICERCA E DIMOSTRAZIONI - PROFESSORESSA MARIA ROSA RONZONI, UNIVERSITA' DI BERGAMO

10.30 - TAVOLA ROTONDA COORDINATA DAL PROFESSOR GIOVANNI CORDINI CON I SEGUENTI RELATORI: FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, GIULIO MARIA CHIODI, PAOLO COPPOLA, LUCIO MINERVINI, AURORA NOTARIANNI, VINCENZO PEPE, CATERINA RESTA, GIUSEPPE BARTOLO SENATORE.

12.30 - CONCLUSIONI CON IL SINDACO DI CAPACCIO PAESTUM, FRANCO PALUMBO, L'ASSESSORE AL TURISMO DELLA REGIONE CAMPANIA, CORRADO MATERA, L'ASSESSORE ALLA CULTURA DEL COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM, CLAUDIO APREA, E IL PRESIDENTE NAZIONALE DI FAREAMBIENTE, VINCENZO PEPE.

12.45 - FIRMA DELLA "DICHIARAZIONE DI PAESTUM"