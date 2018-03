Insulti e minacce a Diele: adesso le udienze saranno blindate

Udienze blindate a tutela dell'incolumità di Domenico Diele, che la notte tra il 23 e il 24 giugno 2017 travolse con la propria auto e uccise Ilaria Dilillo. Saranno rafforzate le misure di sicurezza, dopo le ingiurie e le minacce che alcune amiche della vittima hanno rivolto all'attore. La procura generale e il presidente del tribunale hanno chiesto al gup Indinnimeo di stilare un calendario dettagliato delle udienze. Il pubblico ministero Elena Consentino nella propria requisitoria non ha fatto sconti: ha chiesto 8 anni di carcere per il noto attore italiano. Domenico Diele è accusato di omicidio stradale per aver provocato la morte della 48enne salernitana Ilaria Dilillo. Il padre di Ilaria, stravolto dal dolore, ha dichiarato in più occasioni: "Non stringerò mai la mano a Diele".