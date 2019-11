Dieta mediterranea, gli studenti degli alberghieri a scuola dai grandi chef del Cilento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Il Pescato della Dieta Mediterranea del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni”: l’area marina protetta di Santa Maria di Castellabate e quella della Costa degli Infreschi e della Masseta faranno da scenario all’evento organizzato in occasione del nono anniversario dell’iscrizione della Dieta Mediterranea nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco. La due giorni in programma da domani, giovedì 21 novembre, a venerdì 22 é stata promossa dal Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, presieduto da Tommaso Pellegrino. Pescatori, chef, studenti degli alberghieri, esperti ed addetti ai lavori animeranno l’evento che prenderà il via alle 10,30 di domani al porto di San Marco di Castellabate con l’incontro tra i pescatori e gli studenti degli istituti alberghieri “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento e “Piranesi” di Capaccio -Paestum. Tradizioni locali, tutela della biodiversità, stili di vita, benessere e buona cucina saranno il filo conduttore dell’iniziativa che poi proseguirà all’Approdo, il resort che ospiterà prima il dibattito, presieduto dal presidente del Parco Tommaso Pellegrino e fissato per le 11, e poi lo show cooking degli chef Maria Rina, Alessandro Feo e Gerardo Manisera, previsto per le 12. A concludere la prima tappa dell’evento ci sarà la degustazione dei piatti preparati in collaborazione con gli studenti. La kermesse itinerante proseguirà poi a Camerota con gli appuntamenti di dopodomani, venerdì 22 novembre. Sarà, infatti, il porto di Marina di Camerota il luogo in cui alle 10,30 i pescatori del posto incontreranno gli studenti degli istituti alberghieri “Antonio Sacco” di Sant’Arsenio e “Carlo Pisacane” di Sapri Alle 11, invece, all’hotel America si terrà la tavola rotonda tra addetti ai lavori ed operatori che, insieme con il presidente del Parco Tommaso Pellegrino, si soffermeranno sulla necessità di salvaguardare e tramandare i valori della Dieta Mediterranea. Dalle 12 lo show cooking formativo con i ragazzi degli alberghieri e la degustazione concluderanno l’evento. Ai fornelli gli chef Fabio Del Gaudio, Gerardo Aquino e Mimmo Caiazzo.