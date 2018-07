Comune di Salerno, un Ducato per il trasporto di persone con difficoltà motorie

Un veicolo Fiat Ducato verrà consegnato, lunedì 30 luglio, in Piazza Amendola alle 18, per i servizi di accompagnamento delle persone con difficoltà motorie. L'iniziativa rientra nell'ambito del Progetto di Mobilità Garantita patrocinato dal Comune di Salerno ed organizzato in collaborazione con A.O.S. Operatori Solidarietà e P.M.G. Italia S.p.A.

Il progetto

All’iniziativa saranno presenti il sindaco Vincenzo Napoli e l'assessore alle politiche sociali Nino Savastano. Dopo la consegna del veicolo, presso la Sala del Gonfalone del Palazzo di Città, saranno spiegate le finalità del progetto e consegnati gli attestati di merito ad enti ed aziende che hanno sostenuto l'iniziativa.