San Severino, lo dimettono dall'ospedale e muore: si indaga

Accertamenti in corso, per far luce sulle cause della morte di un 54enne di Carifi di Mercato San Severino, deceduto, presumibilmente, a seguito di un infarto, domenica pomeriggio. L’uomo, come riporta La Città, si era recato al pronto soccorso dell’ospedale “Fucito” di Mercato San Severino, per un malore improvviso.

Il caso

Il personale medico, dopo i controlli, non avrebbe riscontrato nessuna grave anomalia tale da poter rendere necessario un ricovero: dimesso e rientrato a casa, l’uomo avrebbe iniziato ad accusare nuovi malori, più intensi di quelli precedenti. Trasportato di nuovo d’urgenza al pronto soccorso, purtroppo sarebbe arrivato già morto presso il nosocomio. E' stata presentata denuncia ai carabinieri della locale compagnia, dunque, per verificare se il decesso potesse essere evitato: la salma è stata sequestrata. Si indaga.