Arrivederci a "Vicienzo": i curatori delle pagine Fb più ironiche salutano gli utenti

Si dimettono "Vicienzo De Luca" e "Vicienzo Napoli", personaggi dei due profili parodici spuntati da tempo su Facebook e che, con i loro ironici post, hanno strappato non pochi sorrisi ai salernitani e non solo. "Il nostro è un saluto ma non un addio", hanno scritto i curatori delle originali pagine social, Gianluca, Rosario e Massimiliano.

Il peso del governo della regione Campania con Vicienzo De Luca e della città di Salerno con Vicienzo Napoli è diventato troppo impegnativo, ci dimettiamo!

Ma prima di salutarci facciamo un po’ il punto di quanto è stato realizzato in questi anni:

• Abbiamo costruito la funivia a Via dei Principati per collegare la chiesa della Madonna del Carmine alla Lungomare.

• Abbiamo installato l’insegna luminosa di Las Vegas nella fontana della Rotonda.

• Abbiamo ospitato La statua della Libertà, La Torre Eiffel e Il Cristo Redentore di Rio de Janeiro.

• Abbiamo aperto il primo Hard Rock Cafe con dentro Starbucks sul Corso.

• Abbiamo portato la laguna di Venezia a Piazza Portanova.

• Abbiamo realizzato la ruota panoramica più grande del mondo nello stadio Vestuti.

• Abbiamo costruito il ventilatore più grande del mondo a piazza della Concordia per combattere il caldo.

• Abbiamo ospitato il Vesuvio per vedere come stava sull'orizzonte salernitano.

• Abbiamo lanciato lo Shuttle da Salerno ma senza una meta.

• Abbiamo incorporato Londra a Salerno e gli abbiamo rifatto pure il logo (a gratis).

• Abbiamo realizzato il ponte sullo stretto di Messina che arriva fino a Fratte.

• Abbiamo realizzato le mini Lucine Abusive d’Artista.

• Abbiamo realizzato con la Lego il mini Crescent per i bambini, senza tutti i pezzi nella scatola.

• Abbiamo risolto il problema dell’occupazione giovanile, signorile e di mezza età, dando oltre 2 miliardi di posti di lavoro:

- Schiacciatori a piedi nudi di blatte

- Raccoglitori a mani nude di blatte morte schiacciate

- Lanciatori di coriandolo singolo

- Raccoglitori di coriandolo singolo

- Spioni da finestra semichiusa per la sicurezza di quartiere

- Vigili Luminosi d’Artista

• Abbiamo ospitato i Daft Punk per il concerto di Capodanno.

• Abbiamo ospitato il formidabile maestro di fuochi d’artificio Kim Jong-un per il concerto di Capodanno.

• Abbiamo fatto nevicare e all’occorrenza portato il sole.

-

Crediamo sia stato un periodo #straordinarioooo e la vostra partecipazione eccezionale perchè siete dei bravi ragazzi dei quartieri..

Per questo vogliamo salutarvi di persona.

Ciao da:

Gianluca

Rosario

Massimiliano



P.S.

Gianluca è il papà di Vicienzo De Luca.

P.P.S.

Sappiamo che quando leggete i post di Vicienzo De Luca, nella vostra testa sentite la voce di Vicienzo De Luca.