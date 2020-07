Diocesi di Salerno, Bellandi rinnova la squadra: ecco le nuove nomine

Continua il valzer di nomine all’interno della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno per volontà dell’arcivescovo Andrea Bellandi. Per il settore delle comunicazioni sociali, due conferme: don Alfonso D’Alessio (portavoce) e don Massimo Della Rocca (direttore dello specifico Ufficio diocesano), entrambi operativi già dal 2016.

Le nuove nomine

Per quanto riguarda il resto della squadra troviamo: don Michele Romeo (Direttore dell’Ufficio matrimoni); don Antonio Pisani jr (Direttore dell’Ufficio diocesano per i Beni culturali e la nuova edilizia di culto e Referente per il Servizio per la promozione del sostegno economico della Chiesa); don Alfonso Gentile (Direttore dell’Ufficio amministrativo diocesano e Referente per il Servizio informatico diocesano); don Virgilio D’Angelo (Direttore per la Promotoria dei legati pii e Vice Direttore dell’Ufficio amministrativo diocesano); don Biagio Napoletano (Delegato arcivescovile per il Clero anziano e infermo, Canonico Penitenziere del Capitolo Primaziale della Cattedrale di Salerno; Vice assistente di Azione Cattolica per il settore Adulti) ; don Marco Raimondo (Delegato arcivescovile per il Clero giovane); don Sabato Naddeo (Delegato arcivescovile per il Diaconato permanente).