Diocesi di Salerno, nuovo giro di nomine: Bellandi pubblica foto con Papa Francesco

L’arcivescovo della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno Andrea Bellandi ha nominato i nuovi responsabili di alcuni uffici diocesani, i vicari foranei e altri nuovi parroci.

I nuovi responsabili

Per il quinquennio 2020-2025 sono: don Sergio Antonio Capone, direttore Ufficio per la custodia delle reliquie; don Natale Scarpitta, referente diocesano per la tutela dei minori e Cancelliere arcivescovile; don Leandro Archileo D’Incecco, responsabile del Servizio per l’Insegnamento della Religione Cattolica; Diacono Bonaventura Criscuolo, economo diocesano per il quinquennio 2020-2025;

I vicari foranei

Si tratta di don Giuseppe Giordano, Vicario Foraneo della Forania di Baronissi – Calvanico – Pellezzano; don Michele Di Martino, Vicario Foraneo della Forania di M.S. Severino – Siano – Bracigliano – Castel S. Giorgio; don Gaetano Landi, Vicario Foraneo della Forania di Salerno Est;

don Carlo Magna, Vicario Foraneo della Forania di Campagna – Colliano; don Marco Russo, Vicario Foraneo della Forania di Salerno Ovest; don Alessandro Bottiglieri, Vicario Foraneo Forania di S. Cipriano Picentino – Giffoni; don Paolo Castaldi, Vicario Foraneo della Forania di Battipaglia – Olevano sul Tusciano; don Antonio Pitetto, Vicario Foraneo della Forania di Buccino – Caggiano; don Mario Pierro, Vicario Foraneo della Forania di Montoro – Solofra; don Daniele Peron, Vicario Foraneo della Forania di Eboli; don Julian Rumbold, Vicario Foraneo della Forania di Montecorvino R. e P. – Pontecagnano – Acerno;

I nuovi parroci

Sono: don Antonio Caroppoli (rettore della Rettoria di S. Maria delle Grazie in Acerno), don Salvatore Castello (viene trasferito da Parroco della Parrocchia S. Croce e S. Felice in Salerno a Parroco delle Parrocchie di S. Pietro e Spirito Santo, Santi Giovanni Battista e Nicola, e Rettore del Santuario di San Michele di Mezzo, nel Comune di Fisciano); don Virginio Cuozzo, (parroco della Parrocchia di Santi Andrea e Lorenzo in Villa di Fisciano; Padre Paolo Della Valle (termina l’incarico di Vicario parrocchiale della Parrocchia Santi Andrea e Lorenzo in Villa di Fisciano); don Bartolomeo De Filippis (viene trasferito da Vicario parrocchiale della Parrocchia S. Biagio Vescovo e Martire in Lanzara di Castel San Giorgio a Vicario parrocchiale di S. Andrea e S. Lorenzo in Villa di Fisciano); don Enrico Pagano (Parroco della Parrocchia S. Maria e S. Nicola e Rettore del Santuario della Madonna del Monte Stella in Ogliara di Salerno); don Antonio Romano junior (termina l’incarico come Parroco delle Parrocchie di S. Pietro e Spirito Santo, Santi Andrea e Lorenzo, Santi Giovanni Battista e Nicola, e Rettore del Santuario di San Michele di Mezzo, ed è nominato Vicario episcopale per la Carità e Giustizia e Parroco della Parrocchia di Santa Croce e S. Felice in Salerno);don Pietro Rescigno (termina l’incarico come Parroco della Parrocchia S. Maria e S. Nicola e Rettore del Santuario della Madonna del Monte Stella in Ogliara di Salerno).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La curiosità

Nelle ultime ore l'arcivescovo Bellandi ha aperto un suo nuovo accaunt Facebook (Andrea Bellandi Vescovo), un altro strumento per essere "pastore con l'ordore delle pecore" anche nell'ovile dei social. La prima foto pubblicata lo vede in compagnia di Papa Francesco, nella Domus Sanctae Marthe, che, lo scorso 8 giugno, ha accolto il pastore di Salerno-Campagna-Acerno in udienza privata. I due sono davanti al dipinto della "Vocazione di San Matteo" di Caravaggio.