Disabili, aperto primo sportello informativo al Comune di Salerno

E’ stato istituto ufficialmente questa mattina, presso l'ufficio delle Politiche Sociali del Comune di Salerno, situato in via La Carnale numero 8, lo sportello informativo in materia di disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo gestito dall’Anffas Onlus Salerno e dalla Cooperativa Sociale Icaro a marchio Anffas.

I commenti

Il nuovo servizio informativo si propone di facilitare l’accesso alle informazioni e di orientare le famiglie rispetto a percorsi progettuali condivisi. A spiegarlo è il presidente della Cooperativa Icaro a m. Anffas Alessandro Parisi: “Il nostro obiettivo primario è quello di fare in modo che le esigenze delle persone con disabilità e delle famiglie delle stesse siano soddisfatte tramite fondi ad hoc, come ad esempio quelli della legge 112/2016. Tale percorso di orientamento e di informazione servirà soprattutto per essere vicini alle famiglie in difficoltà attraverso un supporto costante e concreto, grazie anche alla lungimiranza del Comune di Salerno sempre aperto alla creazione di reti di servizi di forte impatto sociale”. Ad accogliere tutti gli interessati i tecnici specializzati della Cooperativa Icaro e dell’Anffas Onlus Salerno a cui, a titolo gratuito, sarà possibile richiedere tutte le informazioni rispetto all’eventuale assistenza di orientamento per l’affermazione dei propri diritti tramite anche la redazione e attivazione dei progetti di vita individualizzati disciplinati dall’art. 14, legge 328/2000. Soddisfatto il coordinatore regionale di Anfass Campania Salvatore Parisi: “Grazie allo straordinario lavoro della Cooperativa Sociale Icaro a m. Anffas, il nuovo sportello costituirà un ulteriore aiuto alle famiglie e alle persone con disabilità nella guida, nell’orientamento ai servizi e all’eventuale reperimento delle risorse grazie anche ai progetti Individuali ex art. 14 L. n. 328/00. Ciò nell’ottica della sempre più indispensabile sinergia e collaborazione tra le istituzioni e le Associazioni, per questo un particolare ringraziamento va al Comune di Salerno e in particolare all’Assessore alle Politiche Sociali, Giovanni Savastano”

Gli orari

Lo sportello informativo in materia di disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo sarà aperto ogni martedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.