Acquazzoni e vento, tra danni e disagi: allerta meteo fino a domani

Acqua e vento, sulla città di Salerno, in queste ore: come annunciato dall'allerta meteo di colore Giallo della Protezione Civile Regionale, pioggia e raffiche di vento metteranno in ginocchio il territorio fino a domani mattina alle 9.

I disagi

Come da prassi, chiusi la maggioranza dei sottopassi della città. Intanto, a Gioi Cilento a causa del forte vento sono caduti due alberi, in particolare una quercia secolare finita sulla carreggiata, in località San Pietro, e un altro arbusto in un giardino pubblico. Fortunatamente, nessun ferito. Si raccomanda prudenza.