Busitalia, ritardi e corse saltate: continua l'incubo per i salernitani

Ancora lunghe attese e corse saltate a Salerno: continuano i disagi per chi viaggia in bus. La protesta dei dipendenti di Busitalia è finalizzata alla garanzia della sicurezza, messa a rischio, secondo la denuncia degli autisti, dalle condizioni dei mezzi a disposizione, obsoleti e non idonei.

L'incontro

Intanto, è previsto per questo pomeriggio, un incontro tra l’azienda e i sindacati, al fine di far rientrare lo stato di agitazione, risolvendo la situazione. Per i viaggiatori da lunedì mattina, ad ogni modo, è iniziato un vero incubo.