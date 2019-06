Guasto alla cassa automatica: code e stress al casello di Angri Nord

Un mercoledì da dimenticare, questo, per molti automobilisti rimasti in attesa sotto il sole alla barriera all’imbocco del casello autostradale Angri Nord, a causa di un problema alla cassa automatica. La sbarra della cassa non funzionante è stata chiusa mentre i veicoli erano ancora in coda.

I disagi

Così, come ci hanno segnalato diversi lettori, in molti sono stati costretti a deviare sull’unica cassa funzionante: stress e calore per gli automobilisti che hanno percorso il tratto in questione.