Allerta meteo in Campania: disagi e danni, a Salerno chiusi tutti i parchi

Come annunciato dalla Protezione Civile della Campania, la giornata di oggi è caratterizzata da una nuova allerta meteo di colore Giallo, scattata ieri sera alle ore 20 e prevista fino alle 20 di oggi. Non stanno mancando disagi nel salernitano: forti raffiche di vento, per iniziare, in Costiera, con il mare molto mosso, come mostrano gli scatti di Fabio Fusco. A Salerno città la situazione non è migliore: diversi gli alberi buttati giù dalle violente raffiche di vento, a tutto rischio per pedoni ed automobilisti. Il sindaco Vincenzo Napoli, infatti, ha disposto, per ragioni di sicurezza, la chiusura di tutti i parchi cittadini, villa comunale compresa, fino a quando le condizioni metereologiche non miglioreranno.

I disagi a Sud della provincia

Anche nel Vallo di Diano il maltempo sta creando notevoli disagi: il vento ha abbattuto un albero lungo la Strada Provinciale nel tratto che collega Sant’Arsenio con Polla. Fortunatamente, soltanto lievi danni ad un autocarro che si trovava a percorrere quel tratto proprio in quel momento: illeso il conducente. Sul posto, i Vigili del Fuoco di Sala Consilina per la messa in sicurezza della zona. Si raccomanda massima prudenza.

Foto di Fabio Fusco

Gallery