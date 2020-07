Sospensioni improvvise, disservizi e appuntamenti mancati a Baronissi: l'ira di Valiante contro l'Enel

Nessuno come E - distribuzione e’ l’emblema dell’arroganza, dell’inefficienza e della strafottenza. Manca per ore l’energia elettrica domestica: nessun preavviso e neppure alcuna motivazione successiva. Interi quartieri, centinaia di famiglie e attività commerciali e produttive lasciate per ore in balia di se stesse al buio: nessuna spiegazione. La medesima azienda ha lasciato sventrato e in condizioni di estrema pericolosità un marciapiedi su cui insiste un traliccio in via S.Andrea. A nulla è valsa finora la sollecitazione e la diffida del nostro Comune.

E non parlo degli allacciamenti di energia elettrica. Ti fanno attendere mesi e quando danno finalmente appuntamento non si presentano. Meglio nei paesi più arretrati del Centro Africa, con tutto il rispetto per gli africani. E - distribuzione sei da cambiare!