Sospensione di energia elettrica "a sorpresa": danni economici per un bar di via Memoli

Avrebbe dovuto riguardare solo le strade e i numeri civici indicati sull'avviso di sospensione di energia elettrica. Ed invece i disagi previsti per oggi, dalle 9 alle 16, stanno interessando anche via Memoli numero 51, precisamente il Gran Caffè Dalù, dove, da stamattina, non è possibile fornire caffè ai clienti.

La denuncia

Non solo, la titolare, ignara del disservizio, si trova nella condizione di perdere l'intero carico di gelati ordinati la giornata prima, visto che il frigo risulta non funzionante. Se avesse saputo in tempo della sospensione di energia elettrica, ovviamente, avrebbe potuto attrezzarsi diversamente, risparmiando danni economici per l'attività. Nonostante i tentativi di far chiarezza sulla mancata comunicazione da parte dell'Enel, intanto, restano per ora ignote le ragioni dell'accaduto. Amarezza.