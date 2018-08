Disagi e allagamenti a Baronissi, l'ira del consigliere Farina

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Se è bastato un temporale estivo per creare disagi e allagamenti, finanche alla Casa Comunale, la preoccupazione è forte pensando a cosa potrebbe accadere con l'avvento dell'autunno e dell'inverno. Soprattutto considerando che alcune zone della città sono a rischio idrogeologico. Per questo fu realizzata l'opera di sistemazione idrogeologica del versante ovest (da Capo Saragnano al quartiere Cariti), inaugurata il 20 giugno 2016 dopo 5 mesi di lavori. Un intervento che avrebbe dovuto imbrigliare le acque meteoriche in gabbioni metallici, piazze di deposito, vasche di laminazione, per incanalarle in una condotta fognaria di sole acque bianche collettata a scaricare in sicurezza nell'alveo fluviale dell'Irno, evitando così pericolosi allagamenti. Peccato che quest'opera non potrà essere di alcuna utilità ciò perché non solo mancano le griglie della recinzione, ma ancor peggio le vasche sono completamente occupate da terriccio, fogliame e piante. Dunque sorgono spontanee alcune domande come per esempio: Chi è preposto alla manutenzione dell'opera? Perché non è stato fatto alcun intervento di pulizia? Qual è l'organo di vigilanza? Qualcuno si è accorto che mancano parti delle grate di recinzione?. Quesiti ai quali spero che il quadro politico dia risposte chiare.



Consigliere COMUNALE

ALFONSO FARINA

