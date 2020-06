Guasto improvviso: rubinetti a secco fino a domenica a Sarno

Sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, a Sarno. A comunicarlo, la Gori.

Le strade interessate:

Via Bracigliano, Rione Europa, Via San Vito, Via Pioppazze, Via Fiorentini, Via Quattrofuni, Via Vecchia Lavorate, Via San Marino, Via Bersaglio, Via Sant'Eramo, Via Voscone, Tratto di Via Cappella Vecchia, Via Gaetano Nunziante, Via Umberto I, Via Paolo Falciani, Vico Cantarone, Via Carraro Londrone, Masseria Muonzo, Piazza Sabotino, Piazza XXIV Maggio, Via Astone di Cervo, Via Carrara Castagnitiello, Via Castagnitiello, Via Giuseppe Lanzara, Via I Starzella, Via II Starzella, Via Mortaro, Via Cotini, Corso Prolungamento Matteotti, Via Laudisio, Vico Forno Vecchio, Vico Caro Gioielli, Vico dei Pastori, Vico Tre Corone, Vicolo Immacolata, Vico San Martino, Via Mortale, Via Mazzini, Via Fabbricatore, Vicolo San Francesco, Via Scudieri, Via Pietro Nocera, Via De Liguori, Corso Amendola ed in tutte le traverse della zona.

L'avviso

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 3 di domenica 14 giugno. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti. Disagi per gli utenti.