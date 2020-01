Manutenzione della rete fognaria: disagi sull'Amafitana, tra Praiano, Atrani e Ravello

Al via i lavori di manutenzione della rete fognaria sulla statale 163 Amalfitana. La Provincia di Salerno ha richiesto ad Anas di disporre limitazioni al transito veicolare, per consentire all’impresa preposta l’esecuzione dei lavori per la posa di tubazioni fognarie ricadenti, per alcuni tratti, tra il km 20,450 ed il km 32,500 della “Amalfitana”, a Praiano, Atrani e Ravello.

L'avviso

Per consentire lo svolgimento degli interventi, a partire dalle ore 8 di lunedì 20 gennaio, sarà istituito, in tratti saltuari, il senso unico alternato della circolazione, regolato da impianto semaforico. Il provvedimento sarà in vigore fino alle ore 17 del 28 febbraio, esclusi i giorni festivi e prefestivi.