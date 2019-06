Reggio-Cilento-Napoli: carrozza soppressa, viaggiatori senza posto

Un viaggio da dimenticare, quello sull'Intercity 1504 Reggio-Roma, che attraversa località balneari della Calabria e del Cilento e fa tappa a Napoli. Trenitalia ha soppresso una delle carrozze di I classe del treno ed i viaggiatori, anche in possesso di biglietti acquistati giorni prima, non hanno trovato più il loro posto.

La denuncia

A Salerno è salito a bordo del treno in questione, anche un gruppo di una decina di turisti stranieri, tra i quali una donna incinta, che non riuscivano a spiegarsi che cosa fosse successo. Da quanto raccontato dai viaggiatori, il capotreno ha fatto il possibile per ridurre il disagio, ma, ad ogni modo, resta il fatto che, pur avendo pagato, molte persone non hanno trovato il loro posto. Amarezza.