Discarica abusiva a Pontecagnano Faiano: nei guai i responsabili, il sequestro

E' stata scoperta una discarica abusiva a Pontecagnano Faiano: i militari della Stazione Carabinieri Forestali di San Cipriano Picentino e della locale Stazione Carabinieri, insieme al mezzo aereo del 7° Nucleo Elicotteristi Carabinieri di Pontecagnano e con l’ausilio della locale Polizia Municipale, hanno effettuato i controlli ambientali.

I controlli

A seguito del monitoraggio aereo effettuato dal nucleo elicotteristi al fine di individuare, prevenire e reprimere illeciti ambientali, in prossimità del fiume Picentino, lungo via Roma del comune di Pontecagnano-Faiano, su un’area circoscritta e chiusa da un cancello, i militari hanno trovato depositati sul suolo rifiuti di variegata tipologia. In particolare, sono stati notati materiali da demolizione e costruzione, rifiuti urbani, rifiuti in legno, rifiuti plastici, rifiuti metallici ferrosi e non, pneumatici fuori uso, autoveicoli fuori uso ed in stato di abbandono.

Il provvedimento

I rifiuti scovati, stimati in circa 450 metri cubi, erano disposti in cumuli anche mescolati fra loro ed in parte ricoperti da vegetazione. I militari hanno avviato le indagini del caso, accertato la proprietà dell’area che risulta di una società ed individuato i responsabili della gestione illecita di rifiuti. Alla luce di quanto emerso e riscontrato, i militari hanno sequestrato l’area di discarica e denunciato i responsabili del reato di realizzazione di discarica abusiva.

