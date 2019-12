Impresa di pulizie abbandona i rifiuti in strada a Pellezzano: si indaga

Questa mattina gli agenti della Polizia Municipale di Pellezzano hanno rinvenuto una discarica a cielo aperto, in via Breccia alla frazione Capezzano, dove ignoti hanno abbandonato, in maniera indiscriminata, sacchetti dell’immondizia lungo la strada.

La scoperta

Dai rilievi eseguiti è emerso che il materiale contenuto nei sacchetti apparterrebbe ad una ditta esterna di pulizie, i cui addetti, dopo aver terminato i servizi di pulizia presso una villa privata, avrebbero abbandonato i rifiuti ai margini della carreggiata di via Breccia.

Il commento

Il sindaco Francesco Morra conferma la linea dura: “Innanzitutto sento il dovere di ringraziare il comando di polizia municipale che in quest’ultimo periodo sta eseguendo controlli serrati su tutto il territorio per verificare che venga eseguito un corretto conferimento della raccolta differenziata. Come Amministrazione Comunale abbiamo l’obbligo, istituzionale e morale, di continuare senza sosta questa battaglia contro i trasgressori che, senza alcuno scrupolo, continuano a compiere atti deplorevoli come quello dell’abbandono dei rifiuti che si configura come una assoluta mancanza di rispetto verso l’ambiente, verso il territorio e nei confronti dei suoi residenti”. Il comando dei vigili, insieme agli organismi competenti, effettuerà le indagini del caso e verranno emesse apposite sanzioni per le violazioni messe in atto.

