Discarica con amianto sul litorale di Villammare: esposto in Procura

Il Wwf Campania ha inviato un esposto alla Procura di Lagonegro, al Sindaco di Vibonati e ai Carabinieri forestali di Sapri riguardante una discarica contenente rifiuti vari tra i quali numerosi frammenti di presunto materiale contenente amianto.

La denuncia

La discarica giace da tempo indeterminato tra i rovi in un angolo dell’ampio parcheggio in località Oliveto di Villammare (Vibonati). “Sebbene più volte segnalata al sindaco e alla polizia municipale – dichiara Paolo Abbate (Wwf Campania) - non ha mai avuto riscontro alcuno. Il luogo è in estate scelto come posteggio per la propria auto – con pagamento di un ticket al comune di Vibonati – da numerosi turisti per recarsi alla lunga e spaziosa spiaggia con duna protetta, ancora libera nel Golfo di Policastro”. L’associazione Wwf Campania chiede “urgentemente che i rifiuti tra cui l’amianto, vengano rimossi, considerato che viene pagato dai bagnanti un ticket (1euro per ogni ora e frazione di essa) al comune di Vibonati”.

