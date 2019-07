Discarica di rifiuti speciali a Contursi: il blitz dei Carabinieri

Durante il servizio di controllo del territorio finalizzato alla verifica del rispetto delle normative ambientali, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Buccino hanno scoperto una discarica abusiva di rifiuti speciali in un fondo a destinazione agricola in località “San Glorio” del comune di Contursi Terme.

Il blitz



I militari hanno individuato un ingente quantitativo di rifiuti speciali costituiti da pneumatici di diverse dimensioni e cerchi per autovetture per una massa di materiale stimata in circa 550 metri cubi, rifiuti depositati sul suolo ed in aree coperte recintate e con accesso chiuso da cancello. Grazie agli accertamenti condotti nell’immediatezza i militari hanno individuato il proprietario dell’area, che ha un’estensione di circa 800 metri quadrati, e hanno accertato che il terreno destinato a discarica è gestito dal titolare di un’attività di gommista attiva nello steso comune di Contursi Terme. I militari hanno posto sotto sequestro l’intera area ed i rifiuti in essa conferiti e deferito alla Autorità Giudiziaria il responsabile della illecita gestione.