Mini discariche e differenziata irregolare: blitz delle Guardie Ambientali a Battipaglia

Controlli intensificati, da parte dell'amministrazione comunale di Battipaglia, sul territorio cittadino, effettuati dagli ispettori delle Guardie Ambientali, svolgendo turni di mattina e sera ed effettuando anche appostamenti sulle mini discariche a cielo aperto.

Il report

Le Guardie sono entrate in azione, coordinate dal capo nucleo Michele Mattia e dirette dall'assessore all'ambiente Carolina Vicinanza, in collaborazione con la Polizia Municipale e con alcuni addetti della società Multiservizi di Albaecologia. Durante i controlli sulle mini discariche sono rinvenuti rifiuti speciali abbandonati in via Fosso Pioppo. Poi i controlli si sono spostati sulla raccolta differenziata fatta porta a porta: difficoltà al riguardo si sono riscontrate in zona Lago Mare Sp.175 dove ancora molti residenti utilizzano le buste nere e non quelle trasparenti. Non solo. Ma molti cittadini affittuari, come romeni e marocchini, non posizionano l’immondizia fuori dalla loro abitazione, e alcuni di loro non hanno nemmeno il contratto con il Comune. “Il problema è grave – fanno sapere le Guardie Ambientali – perché la raccolta differenziata è partita nel 2012”.