Dischetti sul litorale nel salernitano: ecco cosa sono

Innumerevoli, negli ultimi giorni, le segnalazioni giunte anche alla nostra testata in merito ai dischetti spuntati sul litorale salernitano. Ed il mistero è stato risolto: a darne notizia la Guardia Costiera. L'indagine ha visto il coinvolgimento delle capitanerie di porto di Napoli, Salerno e Gaeta: è stata accertata la presenza di un impianto di depurazione collocato in prossimità della foce del Sele, in Campania, e sugli argini dello stesso fiume, una ingente concentrazione dei filtri.

Le verifiche

Da ulteriori verifiche, il personale della Guardia Costiera ha potuto accertare l'avvenuta fuoriuscita dei filtri che, a causa di un cedimento strutturale di una vasca dell'impianto, si sono riversati nel fiume Sele per poi confluire nel Mar Tirreno, dove per effetto delle correnti si sono distribuiti lungo le coste della Campania e del Lazio. Le informazioni finora acquisite sono state comunicate alla competente Autorità Giudiziaria di Salerno che ha assunto il coordinamento delle indagini. Determinante, dunque, è stata l'attività del personale del Nucleo Speciale d'Intervento della Guardia Costiera.

Parla il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Palumbo