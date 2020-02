Disinfezione straordinaria in scuole e università, il Comune: "Dobbiamo appaltare il servizio"

Riflettori puntati sulla prevenzione e sulla gestione delle emergenze relative alla diffusione epidemiologica da coronavirus in Campania. Il Governatore Vincenzo De Luca, infatti, ha disposto la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza dell’attività scolastica di formazione superiore e universitaria su tutto il territorio regionale. L'obiettivo, è consentire la realizzazione di un programma di disinfezione straordinaria dei locali sedi di attività didattiche.

La problematica

Il Comune di Salerno, dunque, sottolinea che "per le vie brevi è stato richiesto al dipartimento di prevenzione dell’Asl Salerno di eseguire l’intervento straordinario di disinfezione delle strutture scolastiche. Richiesta riscontrata prontamente, con nota assunta al protocollo generale dell’ente del 27 febbraio 2020 numero 41 493: il direttore del Dipartimento di prevenzione Dottor Domenico della Porta ha specificato che l’attività di disinfezione straordinaria dei locali delle scuole è un’operazione a carico del Comune, in quanto non rientra tra le prestazioni previste dalla tabella A e b dell’allegato uno del DPCM del 12/1/2017". Va considerato, tuttavia, che, alla luce della circolare del ministero della salute il 22 febbraio 2020 numero 54 43, l’attività deve essere effettuata con sostanze decontaminanti, e che tutte le operazioni di pulizia dovranno essere condotte da personale che indossa DPI (dispositivi di protezione individuale ndr):una volta eseguite, occorrerà osservare le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI , e dopo l’uso, i DPI vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

L'urgenza

"La attività, per la delicatezza intriseca e il tempo ristretto a disposizione, non può essere effettuata dal personale in economia non fornito di detti Dpi - scrive il Comune - E' necessario provvedere alle suindicate attività mediante affidamento mediante appalto a ditte che abbiano specifica competenza in materia di disinfezione e in generale di sanificazione ambientale". Dunque, ci si dovrà rivolgere al dirigente competente per procedere.

In conclusione, il Comune di Salerno delibera di: