Disperso da 5 giorni nel Golfo di Policastro: ancora nessuna traccia di Simon Gautier

Non è stato ancora trovato Simon Gautier, il 29enne francese disperso nel Golfo di Policastro: dopo 5 giorni di ricerche, ancora nessuna traccia del giovane che si troverebbe in un punto non definito del Sentiero della Molara a Scario. Passato al setaccio, il territorio compreso tra Sapri e Maratea, San Giovanni a Piro e tutte le zone circostanti, nel Golfo di Policastro.

Il caso

Il giovane, giovedì mattina, ha intrapreso la sua avventura per percorrere il Basso Cilento attraverso i sentieri e arrivare a Napoli. Ma ha avuto un incidente, ferendosi alle gambe. Lo stesso francese ha allertato i soccorsi del 118 senza riuscire a stabilire la sua esatta posizione. Ore di angoscia.