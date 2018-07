Disponibilità posti letto al "Ruggi": ecco il report dell'Azienda

"Riduzioni estive di posti letto, causa accorpamento, non superiori alle 50 unità". Una nota inviata dall'Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona fa luce sulla disponibilità di posti letto (575) e sul numero (716) che il Piano Ospedaliero Regionale prevede nella piena e completa attuazione.

Accorpamento

"Nel periodo estivo - illustra la nota -, considerata la carenza di personale alla quale si sta ponendo rimedio con numerose assunzioni e dovendo concedere le ferie al personale medico e di comparto, si provvede gradualmente ad accorpamenti che comportano, in totale, una riduzione di posti letto che non supererà le 50 unità. A fronte di tale lieve riduzione, l’Azienda continua a garantire tutte le normali attività, potenziandone addirittura alcune: la nostra UOC di Oculistica è l’unica, in Regione, a garantire gli interventi in urgenza h 24 nel mese di agosto; nei mesi estivi si registra un aumento delle fratture di femore over 65 per le quali si sta continuando a garantire l’intervento entro le 48 ore; nel periodo estivo si intensifica l’attività di terapia iperbarica".