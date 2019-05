Pedalando per la città: tutto pronto per la 27° edizione, il dispositivo di traffico

Si terrà domenica 19 maggio, la 27ª edizione di Pedalando per la Città, organizzata dall'associazione Amici del Sacro Cuore e promossa dall'amministrazione comunale. Il percorso della pedalata in bicicletta, interamente chiuso al traffico, sarà di circa 12 km. Alle ore 9 in Piazza Ferrovia in programma il raduno dei partecipanti, mentre la partenza è fissata per le ore 10.

Il dispositivo di traffico

Per l'occasione, il 19 maggio, dalle ore 7 di mattina, divieto di sosta e di fermata in piazza Vittorio Veneto, via Mauro (corso Garibaldi e piazza Veneto), traversa Santa Lucia (ambo i lati sul tratto lungomare Trieste, via Roma e via Lista). Dalle 9, dunque, scatta anche il divieto di circolazione in piazza Veneto, corso Garibaldi, fino a traversa Santa Lucia, Lungomare Trieste, Tafuri, Marconi, Colombo, traversa Romano, piazza Grasso, via Trento, via Posidonia, via Torrione, corso Garibaldi, via Roma, traversa Santa Lucia, lungomare Trieste, piazza della Concordia e Via mauro. Per i veicoli orovenienti da via Sabatino, c'è l'obbligo di svoltare a sinistra per via Lista dove vigerà il senso unico con direzione mare/monte, mentre per chi proviene da via Porto, all'incrocio con via Centola, senso unico mare monte, c'è l'obbligo di svoltare a sinistra per poi imboccare via Lista. Per via del divieto di transito, infine, le traverse saranno chiuse al traffico. Per ulteriori informazioni: Comune.salerno.it