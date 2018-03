Disposto lo scioglimento della società Yele: la decisione del tribunale di Vallo

La Yele dovrà essere sciolta: così ha stabilito il tribunale di Vallo della Lucania, dopo che il collegio sindacale aveva chiesto l’intervento della magistratura. Entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione del 6 marzo, il consiglio di amministrazione deve convocare d’urgenza l’assemblea straordinaria dei soci, per la messa in liquidazione e la nomina del liquidatore.

Le motivazioni

La Yele deve essere sciolta perché i componenti del consiglio di amministrazione risultano tutti dimissionari: impossibile, dunque, svolgere qualche funzione al servizio del territorio. La società, è riportato nell’istanza presentata in Tribunale su cui è arrivato il decreto giudiziale, registra il totale assenteismo di tutti i soci regolarmente convocati, come si legge su Infocilento.