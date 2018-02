Policastro Bussentino, dissequestrata la banchina di sopraflutto del porto

Dissequestrata la banchina di sopraflutto del porto di Policastro Bussentino: il Tribunale del riesame di Potenza, con un decreto, ha annullato, infatti, il provvedimento del 17 gennaio, disposto dal GIP del Tribunale di Lagonegro.

“Questa notizia mi rende molto felice sono convinto che chi agisce nella liceità e in maniera equa vince sempre e questa sentenza, ancora una volta, ne è la dimostrazione. Ringrazio l'avv. Felice Lentini, che ha saputo, con decisione e competenza, difendere la verità e far trionfare la giustizia. Voglio rassicurare i cittadini che il porto sarà realizzato in tempi brevi, i lavori non saranno fermati dai ricorsi dei soliti noti che puntualmente cercano, con ogni mezzo, di bloccare ogni opera e di fermare lo sviluppo e il progresso a discapito degli altri cittadini. Il nostro impegno e la nostra determinazione non saranno mai fermati e presto realizzeremo il nostro obbiettivo: costruire la Città del Futuro”.