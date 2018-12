Locali non a norma nel Vallo di Diano, dissequestrata una discoteca

Dissequestrato, uno dei due locali cui erano stati apposti i sigilli, nel Vallo di Diano, per una presenza di persone al di sopra della norma consentita. Durante le verifiche, erano emerse gravi violazioni in tema di sicurezza, prevenzione e protezione dagli infortuni sui luoghi, nonché violazioni delle norme antincendio.

Le disposizioni

Può riaprire, dunque, la struttura di San Pietro al Tanagro: il giudice per le indagini preliminari ha ordinato il dissequestro, accogliendo la richiesta degli avvocati dei gestori, come riportato dal quotidiano Il Mattino. Per l’altro locale, invece, ad Atena Lucana, il Gip del tribunale di Lagonegro ha convalido il sequestro per la possibilità di reiterazione del reato ed alcune gravi mancanze del locale, quali l’assenza di documentazioni.