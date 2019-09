Dissesto idrogeologico, arrivano i fondi per tre comuni salernitani

Ben 315 milioni di euro sono stati stanziati per le Regioni, da distribuire successivamente ai Comuni, per progetti esecutivi di tutela del territorio dal dissesto idrogeologico. A firmare il decreto attuativo il riconfermato ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Per la Campania la cifra complessiva è di 16 milioni di euro: di questi quasi 2 milioni di euro vanno al comprensorio del Cilento e Vallo di Diano.

I comuni

Le amministrazioni comunali beneficiarie del finanziamento sono: Casal Velino con 300mila euro o per il ripristino della viabilità e messa in sicurezza della strada comunale Acquavella-Cerullo; Pertosa con 670mila euro per un intervento di eliminazione dei fenomeni di caduta massi all’ingresso del complesso speleologico delle Grotte; Sant’Arsenio che ottiene quasi 790mila euro per la sistemazione idrogeologica di località Sant’Antonio, con sistemazione del costone roccioso;

Il ministro: