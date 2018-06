Distacco di placenta mentre è in spiaggia a Salerno: salvati mamma e bimbo

Salvataggio in extremis a Salerno. Una donna ha avuto il distacco di placenta mentre era in spiaggia: soccorsa e condotta al Ruggi, in meno di 10 minuti, l’equipe di Ginecologia ha estratto il bambino, salvando madre e figlio.

Il lieto fine

Il piccolo di 7 mesi, che pesa appena 1,350 kg, è ricoverato in terapia intensiva neonatale ed è in ottime condizioni di salute, come racconta Il Mattino. Un salvataggio in tempi record.