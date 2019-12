Distretto sanitario di Materdomini: Cuofano stringe i tempi per il Polo Unico

Maggio 2020 è la tempistica della roadmap che il sindaco di Nocera Superiore Giovanni Maria Cuofano ha chiesto al commissario dell’Asl di Salerno, Mario Iervolino, con il quale si è incontrato nuovamente stamane a distanza di qualche mese dall’ultimo vertice e dal quale ha ricevuto rassicurazioni per collocare a Materdomini il distretto sanitario unificato nell’ex struttura Mimosa in tempi più stretti. All’incontro, su richiesta del primo cittadino, ha preso parte anche Anna Castaldo, direttore del distretto sanitario di Nocera Inferiore.

Il summit

L’obiettivo dell’Amministrazione Cuofano è rilanciare il distretto di Materdomini, punto di riferimento per il tessuto sanitario del territorio. Il progetto proposto dal sindaco di Nocera Superiore è quello di una centralizzazione dei servizi sanitari e degli operatori all’interno della struttura dell’ex Mimosa, sempre a Materdomini, ormai liberata da vecchi contenziosi che si trascinavano da tempo. Ciò per garantire ancora più servizi al cittadino.