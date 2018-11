Distributore di carburante "modificato" per truffare gli automobilisti: sequestro a Pagani

E' stato scoperto un distributore stradale che erogava carburante in quantità notevolmente inferiori, rispetto a quelle visualizzate sui display delle colonnine erogatrici ed effettivamente pagate dai consumatori, a Pagani. I Finanzieri di Nocera Inferiore, nel corso di un controllo effettuato con lo scopo di verificare il rispetto della normativa in materia di accise e l’osservanza delle regole poste a tutela della trasparenza e della corretta informazione all’utenza sui prezzi praticati, hanno notato la quantità di carburante erogato alle pompe.

Il sistema

E' emerso che, attraverso un congegno di alterazione della scheda elettrica, azionato mediante un pulsante esterno, era stato manomesso il sistema delle colonnine, che così erogavano il carburante in quantità inferiore a quella indicata dai contatori, superando abbondantemente i margini di tolleranza che pure sono previsti per legge, ai danni degli ignari automobilisti. Questi ultimi, infatti, all’atto del rifornimento, pagavano un quantitativo di carburante di gran lunga inferiore, rispetto a quello effettivamente erogato.

I provvedimenti

I militari della Guardia di Finanza hanno provveduto al sequestro dell’intero impianto stradale, composto da 3 cisterne interrate, contenenti circa 19.000 litri di prodotti petroliferi, 2 colonnine e 12 pistole erogatrici. Il gestore dell’impianto è stato denunciato a piede libero per frode nell’esercizio del commercio ed alterazione di congegni, nonché alla Camera di Commercio di Salerno, competente per l’irrogazione delle sanzioni amministrative. Effettuati, infine, accertamenti di natura fiscale, per la verifica delle imposte evase. Per finire, sono stati prelevati dei campioni dei carburanti erogati, per essere sottoposti a specifiche analisi di laboratorio e controllarne eventuali adulterazioni.