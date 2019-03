Distributori self service nel centro storico di Salerno: ancora un'apertura

Ancora distributori self service in città, ancora nel cuore di Salerno, nel centro storico. Come documentano le foto che pubblichiamo, realizzate da Antonio Capuano, i distributori h24 sono attivi a Largocampo, a disposizione non solo dei cittadini ma anche dei turisti. Fa riflettere la crescita esponenziale: nel periodo della chiusura sempre più frequente di alcuni negozi storici e botteghe, proprio nel cuore della città trovano terreno fertile i self service, a disposizione di tutti, tutto il giorno e tutti i giorni.

