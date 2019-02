Distrutto un carro allegorico a Buonabitacolo, il sindaco: "Un'altra umanità è necessaria"

Tanta, tantissima amarezza, a Buonabitacolo, per il fuoco appiccato, nella notte, da ignoti che hanno preso di mira un carro allegorico pronto per il Carnevale. Il galeone costruito in cinque mesi di lavoro è stato divorato dalle fiamme, per mano di alcuni vandali. Sulla vicenda, è intervenuto anche il sindaco di Buonabitacolo, Giancarlo Guercio, con un accorato post pubblicato su Facebook che, in poco tempo, ha attirato innumerevoli consensi.

Di seguito, il post del sindaco: