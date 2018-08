Urta le auto in sosta, importuna un commerciante e aggredisce i militari: un arresto ad Agropoli

E' stato tratto in arresto, ieri, ad Agropoli, un 32enne pregiudicato del posto accusato di resistenza, minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale. L'uomo, per cause in corso di accertamento, a bordo della sua auto ha urtato alcuni veicoli in sosta in via Pio X, per poi fuggire.

Il fatto

Rintracciato successivamente in località “Muoio”, dove era stato segnalato per aver disturbato ol gestore di un esercizio commerciale, ha opposto resistenza ai militari intervenuti: è stato bloccato e condotto in caserma. Ma non è finita qui: dopo essere sceso dalla vettura di servizio, ha minacciato e aggredito i carabinieri. Il giovane, dunque, è finito agli arresti domiciliari.