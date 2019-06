Ripulita l'ex stazione di servizio in Piazza Naddeo a Salerno: soddisfatto il Codacons

Dopo la diffida inviata dal Codacons al Comune e la richiesta di intervento sollecitata dal dirigente del Settore Ambiente a Salerno Pulita, l’area dell’ex stazione di servizio di Piazza Naddeo, nel quartiere Carmine, è stata ripulita dai rifiuti. Non solo. Ma gli uffici comunali hanno affisso anche numerosi divieti di sosta affinchè non vengano più parcheggiati moto e automobili che, invece, tuttora si trovano nei pressi dell’ex distributore di benzina.

Il commento

Un passo in avanti, comunque, è stato fatto. “L’amministrazione - commenta l'avvocato Matteo Marchetti (Codacons) in un video - ci è venuta incontro. Ci sono divieti di sosta con rimozione forzata per il 14 giugno 2019. Abbiamo vinto la battaglia. Speriamo che anche la struttura venga abbattuta e creata una piazza come da noi proposto”.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati