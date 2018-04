Tutto pronto per "Salerno corre" da lungomare a Torrione: scattano i divieti per i veicoli

E' in programma domenica 8 aprile, la manifestazione podistica "Salerno Corre". In tanti prenderanno parte all'iniziativa. Istituito, dunque, il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata dalle 6 alle 14 di domani in via Lungomare Trieste, via Ventimiglia, La Carnale e piazza della Concordia (lato orientale, tra l'obelisco e l'ex nave Concord).

Il divieto di transito

Inoltre dalle 8 e sino al termine di "Salerno corre" vige il divieto di transito su traversa Odierno, lungomare Trieste, Tafuri e Marconi, via Ventimiglia, via Posidonia, via Torrione, via Freccia, via La Carnale e via Alvarez.