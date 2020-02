Lavori alla rete fognaria: scattano i divieti in via Grisignano

Scatta il divieto di transito ed il divieto di sosta in via Grisignano, dal civico 2 al civico 4d, dalle 7 del 17 febbraio alle ore 19 del 29 febbraio.

I lavori

A renderlo noto, Salerno Sistemi che informa la cittadinanza dell'esecuzione dei lavori di manutenzione alla rete fognaria: il traffico veicolare verrà deviato su via Abella Salernitana, quindi via Robertelli e via Grisignano. Infine, il servizio Busitalia accederà alla zona di Torrione oltre la linea ferrata attraverso via Pietro Del Pezzo.