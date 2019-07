Divieti auto Euro 4 diesel a Salerno: la nota di Leonardo Gallo

“Mi faccio portavoce di tanti cittadini che a seguito dell’ordinanza restrittiva della circolazione stradale in vigore dal 24 luglio scorso trovano oggi enormi difficoltà a gestire i propri spostamenti familiari e di lavoro". Il consigliere comunale Leonardo Gallo chiede al Comune di Salerno di valutare, "laddove ce ne fossero gli estremi", una forma più mitigata di divieto alla circolazione in determinate fasce orarie per attenuare la presenza di smog nell’aria, a Salerno

La nota

"In questo periodo di grandi difficoltà economiche delle famiglie e delle imprese, la decisione sindacale appare particolarmente punitiva per quanto operata secondo le direttive di legge e per scopi del tutto condivisibili. Mi adopererò con l’amministrazione comunale in senso stretto e sempre che questa ritenga di apprezzare il contributo dei consiglieri, cosa non scontata né in molte circostanze dimostrata“.