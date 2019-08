Agropoli: divieto di accendere fuochi e falò a Ferragosto

Pugno duro contro vandali e incivili, ad Agropoli: il sindaco Adamo Coppola ha firmato un’ordinanza per il divieto di accendere fuochi e falò, oltre al divieto di campeggio, già contemplato nell’apposito regolamento comunale, sugli arenili cittadini nel corso della serata tra il 14 ed il 15 agosto. Si rammenta, inoltre, che è vietata la vendita di bevande in bottiglie in vetro. Il provvedimento del primo cittadino viene a seguito di quanto accaduto lo scorso anno, quando atti vandalici e fenomeni ripetuti di inciviltà si sono consumati sulle spiagge di Agropoli, trovate l’indomani con rifiuti e resti di fuochi ancora fumanti. I trasgressori verranno puniti con le sanzioni previste per legge.

Parla il sindaco Adamo Coppola

Saremo intransigenti a tutti piace divertirsi e trascorrere momenti di spensieratezza, ma ciò non vuol dire vandalizzare una città e fare danni al suo patrimonio. Visto quanto accaduto lo scorso anno, con comportamenti a dir poco irrispettosi nei confronti della città e degli altri, quest’anno non saranno consentiti comportamenti non consoni al vivere civile.

Incalza il vicesindaco nonché assessore al Porto e Demanio, Eugenio Benevento